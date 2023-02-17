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Чалов: раньше смотрел на Фалькао, Суареса. А после ЧМ присматриваюсь к Ришарлисону

Чалов: раньше смотрел на Фалькао, Суареса. А после ЧМ присматриваюсь к Ришарлисону
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, на каких форвардов ориентируется.

«Сравниваю себя с другими футболистами, стараюсь брать их лучшие качества. Холанд — это невероятная антропометрия. А я вот на Фалькао, Суареса смотрел. Радамель имеет рост метр восемьдесят, как и я. Мы одинаковой комплекции, только он пошире. И сколько забил головой!

А после чемпионата мира присматриваюсь к Ришарлисону. Чем понравился? Близок стиль: и в подыгрыше цеплял всё, и отрабатывал в обороне. Отдельно смотрел на Ришарлисона: как он за Неймаром бегал, сколько работы проделал, спринтов совершил. И это все 90 минут, ну или почти», — приводит слова Чалова Sport24.

Бразилец Ришарлисон забил четыре гола в четырёх матчах на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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