Чалов: раньше смотрел на Фалькао, Суареса. А после ЧМ присматриваюсь к Ришарлисону

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, на каких форвардов ориентируется.
«Сравниваю себя с другими футболистами, стараюсь брать их лучшие качества. Холанд — это невероятная антропометрия. А я вот на Фалькао, Суареса смотрел. Радамель имеет рост метр восемьдесят, как и я. Мы одинаковой комплекции, только он пошире. И сколько забил головой!
А после чемпионата мира присматриваюсь к Ришарлисону. Чем понравился? Близок стиль: и в подыгрыше цеплял всё, и отрабатывал в обороне. Отдельно смотрел на Ришарлисона: как он за Неймаром бегал, сколько работы проделал, спринтов совершил. И это все 90 минут, ну или почти», — приводит слова Чалова Sport24.
Бразилец Ришарлисон забил четыре гола в четырёх матчах на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
- 17 февраля 2023
-
13:40
-
13:35
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:47
-
12:45
-
12:42
-
12:42
-
12:15
-
12:04
-
11:58
-
11:46
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
11:16
-
11:08
-
11:02
-
11:00
-
10:52
-
10:35
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
09:55
-
09:54