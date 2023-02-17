Агент: весь стадион в Израиле скандировал: «Уварова домой!»

Известный израильский агент Григорий Крицер вспомнил дебют вратаря Александра Уварова в «Маккаби» (Тель-Авив).



«Казус произошёл в первой же игре. «Маккаби» до 85-й минуты вёл 2:0 — и проиграл 2:3! Полукаров получил красную карточку. Матернулся на эмоциях, а судья понимал русский язык — и решил, что это в его адрес. Уваров тоже начинал очень неудачно. Пока не сыгрались с партнёрами, проигрывали матчи. Весь стадион скандировал: «Уварова домой!» В газетах понеслось: «Кого нам привезли?»

Грант тогда встал на его защиту: «Вратарь, который был в сборной у Лобановского, не может быть каким-то ляпсусом». Примерно в четвёртой игре, тель-авивском дерби, Саша наконец показал, кто такой настоящий Уваров. Он просто стал здесь легендой», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»: