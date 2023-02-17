Голкипер «Локо» Худяков: мысли материальны, поэтому я уверен, что мы не вылетим
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Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков высказался о текущем положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники находятся на 14-м месте.
«Зона стыковых матчей напрягает? Конечно, давит. Но, если постоянно держать это в голове, лучше не станет. Скорее, наоборот. Мы готовимся к сезону, качественно работаем. Думаю, весной покажем хороший футбол и выберемся оттуда, где мы находимся сейчас.
Баринов говорил: «Мы точно не вылетим», есть ли уверенность? Мысли материальны, поэтому скажу: да, я уверен. Думаю, у всех в команде такой же настрой», — приводит слова Худякова «Спорт-экспресс».
В первом матче РПЛ после зимней паузы «Локомотив» встретится с «Ростовом» 4 марта. Начало игры — в 19:30 мск.
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