Вячеслав Мельников: в каком бы составе ни играл «Зенит», он должен обыгрывать «Волгу»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о решении комиссии РФС провести матч Кубка России между сине-бело-голубыми и «Волгой» в Ульяновске. Напомним, из-за состояния местного газона место проведения встречи оставалось под вопросом.



«Конечно, необычно, что так долго теперь футболисты готовятся за рубежом. Но в России условий для подготовки зимой не создали. Организму будет нелегко перестроиться. Ведь погода в Ульяновске сейчас холодная — там и минус десять может быть в день матча. А в Эмиратах — под сорок жары, все ходят в шортах и футболках. Но всё же встретятся команды разного уровня. В каком бы составе ни вышел «Зенит», с дисквалифицированными игроками или без них, он должен обыгрывать «Волгу». Эта команда — аутсайдер Первой лиги.



И вообще, «Зениту» пора Кубок брать, который в последние годы как-то выскакивал из рук. Понятно, что раньше в приоритете были еврокубки — под них выстраивалась подготовка, а таким турниром, как Кубок России, можно было пожертвовать. Но сейчас Лиги чемпионов нет. И непохоже, чтобы в ближайшее время она вернулась. Так что «Зенит» должен выигрывать все турниры, в которых участвует», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».