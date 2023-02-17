Худяков: мотивация у русских ребят была чуть выше, чем у иностранцев, приезжавших в «Локо»

Голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков оценил трансферы при предыдущем руководстве клуба.



«Я не могу сказать, что трансферы, сделанные год назад, были провальными или неудачными. Дело в том, что всё зависит от желания, мотивации игроков. На мой взгляд, у русских ребят она была чуть выше, чем у иностранцев, которые сюда приезжали», — приводит слова Худякова «Спорт-экспресс».



«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. В первой игре РПЛ после зимней паузы «Локомотив» встретится с «Ростовом» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. До этого, 22 и 27 февраля, железнодорожники сыграют со «Спартаком» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.