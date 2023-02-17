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«Зенит» объявил стартовый состав на матч с иранским «Сепаханом»

Сегодня, 17 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встретится в товарищеском матче с иранским клубом «Сепахан». Игра пройдёт на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран). Встречу обслужит местная бригада арбитров. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Зенит» объявил стартовый состав на матч: Кержаков, Караваев, Адамов, Чистяков, Сантос, Вендел, Кузяев, Козлов, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.

Запасные: Одоевский, Васютин, Сутормин, Родригао, Мостовой, Малком, Клаудиньо, Сергеев.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев встретился с президентом иранского клуба Мохаммадом Реза Сакетом. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.