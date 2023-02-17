«Зенит» объявил стартовый состав на матч с иранским «Сепаханом»

Сегодня, 17 февраля, санкт-петербургский «Зенит» встретится в товарищеском матче с иранским клубом «Сепахан». Игра пройдёт на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран). Встречу обслужит местная бригада арбитров. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
«Зенит» объявил стартовый состав на матч: Кержаков, Караваев, Адамов, Чистяков, Сантос, Вендел, Кузяев, Козлов, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.
Запасные: Одоевский, Васютин, Сутормин, Родригао, Мостовой, Малком, Клаудиньо, Сергеев.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев встретился с президентом иранского клуба Мохаммадом Реза Сакетом. В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании.
- 17 февраля 2023
-
15:16
-
15:15
-
15:07
-
14:58
-
14:54
-
14:54
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:27
-
14:27
-
14:18
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:35
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:47
-
12:45
-
12:42
-
12:42
-
12:15
-
12:04