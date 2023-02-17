Топ-5 спортивных VK клипов за неделю
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«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать Топ-5 спортивных VK Клипов — еженедельные подборки самых просматриваемых клипов соцсети, имеющих отношение к спорту.
В Топ-5 попали видео с участием Марии Томо, Анны Семенович, Niletto, ФК «Амкал» и Всероссийской федерации самбо.
Топ-5 спортивных VK клипов за неделю. Видео:
Клипы «ВКонтакте» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек, каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
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