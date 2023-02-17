Голкипер «Локо» Худяков: самый сильный мандраж был перед Лигой Европы

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков поделился эмоциями от дебютного матча Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0) и игр Лиги Европы.

«Самый сильный мандраж был перед Лигой Европы. Да, в Химках тоже трясло — первые минуты на поле даже рот открыть не мог. Я был очень зажат — всё же случилось неожиданно. Сидел с чаёчком на скамейке, бац — VAR… И мне говорят: «Переодевайся! Там, возможно, удаление». Я подумал: «Ё-моё!»



Перед Лигой Европы было по-другому. Я за несколько дней знал, что буду играть. Но, когда проснулся утром и понял, что вечером выйду на матч с «Лацио» или «Марселем», стало не по себе. И главное, ты ничего с этим не сделаешь! Старался отвлечься, но где-то в подсознании это сидело и никак не уходило.



Только на разминке немного отпустило. Хотя в Риме мандраж присутствовал первые минут 10 игры.



Самая убийственная атмосфера? В Марселе и в Стамбуле. И там и там за полтора часа до матча на стадионе — тысяч 20 болельщиков. Выходишь на разминку — и все они тебя освистывают. С «Галатасараем» я остался в запасе — и не слышал человека на соседнем кресле, потому что было нереально громко», — приводит слова Худякова «Спорт-экспресс».