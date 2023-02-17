Агент Сперцяна ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны «Реала» и ПСВ
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Футбольный агент Дэвид Манассе, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, ответил на вопрос об интересе к своему клиенту со стороны мадридского «Реала» и нидерландского ПСВ.
«Про интерес «Реала» и ПСВ не знаю, официального предложения не было. Возможен ли переход в Европу? Работа ведётся, летом будет ясно», — приводит слова Дэвида Манассе Metaratings.
Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара». Позже появилась информация об интересе к Эдуарду со стороны мадридского «Реала» и ряда других именитых европейских команд.
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