Агент Сперцяна ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны «Реала» и ПСВ

Футбольный агент Дэвид Манассе, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, ответил на вопрос об интересе к своему клиенту со стороны мадридского «Реала» и нидерландского ПСВ.

«Про интерес «Реала» и ПСВ не знаю, официального предложения не было. Возможен ли переход в Европу? Работа ведётся, летом будет ясно», — приводит слова Дэвида Манассе Metaratings.

Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара». Позже появилась информация об интересе к Эдуарду со стороны мадридского «Реала» и ряда других именитых европейских команд.

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