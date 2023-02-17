Бенитес — об исключении «Реала» из Кубка Испании в 2015 году: предупреждал клуб три раза

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес вспомнил эпизод с исключением «сливочных» из Кубка Испании из-за участия в матче с «Кадисом» российского легионера Дениса Черышева.
«Мы выбыли из Кубка из-за канцелярской ошибки с Денисом Черышевым. Я предупреждал клуб три раза, и всё же они в итоге совершили ошибку. Тогда казалось, что это моя вина, потому что меня больше не было в команде», — приводит слова Бенитеса Mundo Deportivo.
В матче 1/16 финала того розыгрыша с «Кадисом» (3:1) россиянин отыграл первый тайм, забив на третьей минуте. Только после матча выяснилось, что за год до этого, выступая за «Вильярреал», Черышев получил три жёлтые карточки и должен был пропустить следующий матч Кубка Испании. В итоге «Реал» был исключён из розыгрыша турнира.
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- 17 февраля 2023
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