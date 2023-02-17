Худяков рассказал, как Дзюба пошутил над ним на первой тренировке

Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский клуб.
«Он на первой же тренировке успел надо мной пошутить, хотя мы работали в зале и в разных группах. Только в концовке вышли на поле. В общем, было жарко — нам принесли воду. После занятия я убирал за собой бутылки. Группа Дзюбы в этот момент ещё тренировалась. И когда он пробегал мимо меня, то сказал: «Молодец, нашёл свое предназначение в команде. Качественный администратор!»
Столько времени не мог найти команду? Я не особо следил. Знаю, что Артём уезжал в Турцию, забил там, но вернулся и долго был без клуба. Но это опытный игрок — он столько трофеев выиграл! Дзюба нам поможет. По-моему, это качественный трансфер», — приводит слова Худякова «Спорт-экспресс».
- 17 февраля 2023
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