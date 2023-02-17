Юрий Сёмин назвал фаворита Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какую команду считает фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Если мы смотрим на игру, то «Наполи» — фаворит Лиги чемпионов в этом сезоне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Команда Лучано Спаллетти в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Айнтрахтом». Первая игра состоится во вторник, 21 февраля. На групповой стадии итальянцы выиграли квартет А, в котором их соперниками были «Ливерпуль», «Аякс» и «Рейнджерс». В Серии А неаполитанцы уверенно возглавляют турнирную таблицу, имея преимущество в 15 очков над ближайшим преследователем — «Интером».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша он был сильнее «Ливерпуля» — 1:0.