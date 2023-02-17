Орещук: «Динамо» не продаст Захаряна дешевле € 25 млн. У них нет проблем с финансами

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался об отказе одного из лидеров бело-голубых Арсена Захаряна переходить в турецкий «Галатасарай».
«Однозначно правильное решение, что Захарян отказался от перехода в «Галатасарай». Лига чуть-чуть посильнее в данный момент, но вы много переходов видели из Турции в топ-лиги? Примерно столько же, сколько из России, примерно на один-два футболиста больше. Вообще не вижу смысла туда переходить, «Динамо» не слабее точно, по инфраструктуре намного сильнее. Турция – это не Европа, это не пять ведущих европейских чемпионатов. Лучше переходить в «Анже», чем в «Галатасарай», куда летят люди доигрывать и зарабатывать.
Если бы у «Анже» были деньги, они бы купили Захаряна, такой футболист всем нужен, но не все могут его позволить. Я согласен с тем, что он немного не тот, что был год назад. Молодец, Арсен, у парня голова на плечах есть, или подсказали, что этого делать не надо.
€ 11 млн? Это бред! У Захаряна отступные € 25 млн для всех клубов. «Динамо» дешевле его не отдаст, у них нет проблем с финансами. Зачем им продавать Захаряна дешевле в Турцию? Для чего? Могут они отдать его за € 10 млн и 70% от последующей продажи, но «Галатасарай» на такое никогда не пойдёт», – приводит слова Орещука Metaratings.
В текущем сезоне РПЛ Захарян за 16 матчей забил два гола и записал на свой счёт пять результативных передач.
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