Голкипер ЦСКА Боков перешёл в «Салют» на правах аренды

Воспитанник московского ЦСКА Данила Боков продолжит карьеру в белгородском «Салюте» по арендному соглашению между клубами. Об этом сообщил официальный сайт армейцев.

Отмечается, что соглашение о переходе Данилы Бокова рассчитано до окончания сезона-2022/2023 и не предусматривает опцию выкупа трансфера.



«Желаем Даниле успешного завершения сезона!» — написано в заявлении ЦСКА.

Белгородский «Салют» выступает во Второй лиге. Команда начнёт второй этап сезона-2022/2023 на 11-м месте в турнирной таблице подгруппы «3А».

Московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 балла.