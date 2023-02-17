Голкипер ЦСКА Боков перешёл в «Салют» на правах аренды
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Воспитанник московского ЦСКА Данила Боков продолжит карьеру в белгородском «Салюте» по арендному соглашению между клубами. Об этом сообщил официальный сайт армейцев.
Отмечается, что соглашение о переходе Данилы Бокова рассчитано до окончания сезона-2022/2023 и не предусматривает опцию выкупа трансфера.
«Желаем Даниле успешного завершения сезона!» — написано в заявлении ЦСКА.
Белгородский «Салют» выступает во Второй лиге. Команда начнёт второй этап сезона-2022/2023 на 11-м месте в турнирной таблице подгруппы «3А».
Московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит», заработавший 42 балла.
Новость по темеИсточник: ЦСКА ведёт переговоры с тремя нападающими
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