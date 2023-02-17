«Чувствовал, что теряю себя». Чалов — об игре на фланге
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о сложностях на позиции правого нападающего, где он играл под руководством Алексея Березуцкого.
«Мне играть правого нападающего было тяжеловато. Когда меняешь позицию, чуть-чуть теряешь.
Говорил Березуцкому? Был разговор о том, какие плюсы я могу извлечь из этой позиции. Разбирали по видео, я всё прекрасно понял. Но какой объём требовался от меня в этой позиции? Я всю жизнь играл центральным нападающим, а тут надо бегать от штрафной до штрафной — мне было сложно перестроиться.
Реально интересная позиция, и я понимал, что требовалось команде. Но играть там всё время не смог бы. Чувствовал, что теряю себя, будто загоняюсь в рамки», — приводит слова Чалова Sport24.
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