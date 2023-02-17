Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщицы «Зенита» присутствуют на товарищеском матче команды в Иране

Болельщицы «Зенита» присутствуют на товарищеском матче команды в Иране
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщицы «Зенита» присутствуют на товарищеском матче сине-бело-голубых с «Сепаханом». Игра проходит в иранском Исфахане на стадионе «Накш-э-джахан».

Болельщицы «Зенита» на матче в Иране

Болельщицы «Зенита» на матче в Иране

Фото: Скриншот из трансляции

В эти минуты идёт первый тайм, впереди хозяева – 1:0.

Официального запрета на посещение футбольных матчей женщинами в Иране нет, однако в марте прошлого года большая группа болельщиц не смогла попасть на матч своей сборной с Ливаном (2:0). Сообщалось, что правоохранительные органы применяли в отношении женщин силу и использовали перцовые баллончики. Федерация футбола Ирана позже выступила с заявлением, согласно которому около двух тысяч болельщиц не пустили на стадион из-за поддельных билетов.

«В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию «В городе просто выключалась мобильная связь». Штаб Бердыева вернулся из Ирана в Россию

«Как об этом можно молчать?!» У иранцев забрали протестный флаг

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023