Болельщицы «Зенита» присутствуют на товарищеском матче команды в Иране

Болельщицы «Зенита» присутствуют на товарищеском матче сине-бело-голубых с «Сепаханом». Игра проходит в иранском Исфахане на стадионе «Накш-э-джахан».
Болельщицы «Зенита» на матче в Иране
Фото: Скриншот из трансляции
В эти минуты идёт первый тайм, впереди хозяева – 1:0.
Официального запрета на посещение футбольных матчей женщинами в Иране нет, однако в марте прошлого года большая группа болельщиц не смогла попасть на матч своей сборной с Ливаном (2:0). Сообщалось, что правоохранительные органы применяли в отношении женщин силу и использовали перцовые баллончики. Федерация футбола Ирана позже выступила с заявлением, согласно которому около двух тысяч болельщиц не пустили на стадион из-за поддельных билетов.
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