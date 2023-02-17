Голкипер «Локомотива» Худяков рассказал об интересе со стороны немецкого клуба

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков оценил карьеру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и рассказал об интересе от немецкого клуба.

«Карьера Акинфеева? Думаю, многие мечтали бы на протяжении стольких лет оставаться первым номером в своём клубе, чтобы болельщики считали тебя эталоном и легендой. Чтобы тот, кто придёт на смену, на тебя же и равнялся.



Конечно, всегда можно больше. Но я бы не отказался, чтобы у меня сложилась карьера как у Игоря. Единственное, хотел бы за границей поиграть.



Были ли варианты в Европе? Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но, что дальше, не в курсе. Названия клубов не скажу. Страна? Топ-5. Германия? Да», — приводит слова Худякова «Спорт-экспресс».