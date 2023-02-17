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Голкипер «Локомотива» Худяков рассказал об интересе со стороны немецкого клуба

Голкипер «Локомотива» Худяков рассказал об интересе со стороны немецкого клуба
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Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков оценил карьеру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и рассказал об интересе от немецкого клуба.

«Карьера Акинфеева? Думаю, многие мечтали бы на протяжении стольких лет оставаться первым номером в своём клубе, чтобы болельщики считали тебя эталоном и легендой. Чтобы тот, кто придёт на смену, на тебя же и равнялся.

Конечно, всегда можно больше. Но я бы не отказался, чтобы у меня сложилась карьера как у Игоря. Единственное, хотел бы за границей поиграть.

Были ли варианты в Европе? Разговоры о том, что за мной следят, до меня доходят. Знаю, что с агентом общались, но, что дальше, не в курсе. Названия клубов не скажу. Страна? Топ-5. Германия? Да», — приводит слова Худякова «Спорт-экспресс».

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