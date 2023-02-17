Боков: Иран наделал шороху на ЧМ-2022. Это самый сильный соперник России за последние годы

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Максим Боков поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана. По данным СМИ, эта игра должна состояться в марте.
«Эта команда (сборная Ирана) наделала шороху на чемпионате мира, это очень хороший соперник. Это самый сильный соперник, с которым мы будем играть, за последние годы.
Какой состав повезёт туда Карпин? Я думаю, что оптимальный состав. Нужно уже как-то останавливаться и смотреть хорошие кадры. Что там уже кого-то присоединять, отсоединять. Скорее всего, у Карпина на карандаше уже есть тот, кто должен играть.
Пригласят ли Дзюбу в сборную? Это зависит от Артёма. Мне кажется, любой может играть за сборную. Но сейчас непонятно, в какой Артём форме, поэтому сейчас, мне кажется, шансов на вызов в сборную у него мало. А в будущем это зависит от того, как он будет себя проявлять», – приводит слова Бокова Metaratings.
- 17 февраля 2023
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