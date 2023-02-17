Форвард ЦСКА Чалов: остаётся цель — уехать в Европу

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своей мотивации.

«В чём сейчас мотивация? Выигрывать, ведь мы ЦСКА. И забивать голы — люди, которые забивали сами, поймут. Больше кайфа в футболе нет, как кто-то говорил. А когда забиваешь на глазах болельщиков — это просто эйфория.



И остаётся цель — уехать в Европу. Хотелось бы, конечно, повыше, в топ-5», — приводит слова Чалова Sport24.

Чалов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 17 матчей, в которых забил 10 голов и оформил одну результативную передачу. Также на счету форварда четыре матча в Фонбет Кубке России и один забитый мяч.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 17 матчей. Лидирует «Зенит» — 42 очка.