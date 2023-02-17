Непомнящий отреагировал на слова Каманцева о том, что арбитры в России лучше футболистов

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, который ранее заявил, что российские арбитры лучше, чем российские футболисты. По мнению знаменитого тренера, это некорректное высказывание.

«Это абсолютно некорректное высказывание, которое я сегодня прочёл с большим удивлением. Судьи, они всегда считают себя лучшими – это особая категория людей. Разве можно так определять? Это некорректно и непонятно», – приводит слова Валерия Непомнящего Metaratings.

Напомним, Павел Каманцев обосновал свои слова тем, что российские арбитры работают на больших международных турнирах и добиваются там неплохих результатов, а у российских футболистов нет достижений за пределами страны.