Семшов: когда нас допустят — неясно. Надо играть и напоминать фанатам, что сборная есть

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана. По данным СМИ, эта игра должна состояться в марте. Семшов считает, что сборная обязательно должна проводить подобные контрольные встречи.

«Почему бы нам не сыграть со сборной Ирана? Наша национальная команда существует. Всё равно через какое-то время мы будем играть где-нибудь в отборе, и каждый матч сборной идёт в копилку. Когда нас допустят — неясно, но мы должны играть и напоминать нашим болельщикам, что национальная команда России существует, чтобы они не теряли к ней интерес и поддерживали. Такие международные матчи, как с Ираном, существуют, чтобы держаться в тонусе и накал никуда не пропадал. Да, может быть, мы играем не с самыми топовыми командами. Но когда стадионы заполняются, наши футболисты потихоньку должны вспоминать эту атмосферу.



Оптимальный ли состав повезёт Карпин на игру с Ираном? Но тут стоит задаться вопросом — какой у нашей команды главный состав? Это сборная, и Валерий Георгиевич будет вызывать тех, кто на данный момент сильнее. Да, будут присутствовать новички, но костяк Карпин знает, мы тоже. Если будет только одна игра с Ираном, то, скорее всего, вызовется более оптимальный состав. Если в этом цикле мы будем играть несколько товарищеских игр, то дадут больше новичкам проявить себя, тем, кого Карпин вызвал раньше. Больше футболистов у нас на данный момент нет.



Те же 20–30 футболистов и поедут на сбор, это обойма, а костяк — это 12–13 человек. Да, Валерий Георгиевич не вызывал Миранчука и Головина, но им, скорее всего, придётся добираться до сборной долго, не прямыми рейсами. В этой ситуации больше делается ставка на то, чтобы этим футболистам было комфортно играть за свои клубы, потому что конкуренция там большая. Всё зависит от того, насколько целесообразен их вызов. Тем более уровень Миранчука и Головина мы прекрасно знаем», — сказал Семшов Metaratings.ru.