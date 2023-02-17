Игроки «ПСЖ» недовольны привилегированным отношением главного тренера к Месси

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Футболисты французского «ПСЖ» недовольны фаворитизмом главного тренера команды Кристофа Галтье в отношении аргентинского нападающего парижан Лионеля Месси. Об этом сообщает авторитетный «твиттер» Djamel.

По информации источника, главный тренер парижан теряет доверие игроков основного состава «ПСЖ». Футболисты недовольны фаворитизмом Галтье и считают его слабым и тактически ограниченным специалистом. Также игроки удивлены отсутствием должной интенсивности на тренировках.

Галтье возглавил «ПСЖ» перед стартом текущего сезона. Под его руководством парижская команда занимает первую строчку в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав после 23 сыгранных матчей 54 очка. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

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