Мингз продлил контракт с «Астон Виллой» до 2026 года

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз продлил контракт с бирмингемским клубом до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

29-летний Мингз играет за «Астон Виллу» с января 2019 года, сначала перейдя из «Борнмута» на правах аренды, а затем на полноценном контракте за € 22 млн. В октябре 2019 года он дебютировал за сборную Англии.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 51 очко после 23 матчей. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке, заработав 28 очков. На втором месте располагается «Арсенал» (51). У «канониров» есть игра в запасе.

Ранее Эмилиано Мартинес, защищающий цвета национальной команды Аргентины и «Астон Виллы», вошёл в список номинантов Международной федерации футбола (ФИФА) в номинации на лучшего голкипера года.

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