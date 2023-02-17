Хосеп Гвардиола похвалил Де Брёйне и Грилиша, но требует от игроков большего

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитниках своей команды Джеке Грилише и Кевине Де Брёйне.

«Грилиш? Очевидно, что Джек играет очень хорошо. Я разговаривал с ним о принятии решений на поле. У него всегда было футбольное качество, но его готовность идти на риск при принятии важных решений прямо сейчас имеет большое значение. Он должен продолжать в том же духе.



Кевин? Он действительно хорош, как Джек, как и все мои игроки. Я рад за всех них, но я хочу большего. У меня такое ощущение, что Кевин и Джек могут сделать больше, и они действительно могут это сделать. Знаю, какие требования перед нами стоят, знаю про жёсткую конкуренцию, но нам нужно, чтобы игроки чувствовали, что могут добиться большего», — приводит слова Гвардиолы Goal.

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