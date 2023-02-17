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Широков назвал пять интриг второй части сезона РПЛ. Среди них нет борьбы за чемпионство

Широков назвал пять интриг второй части сезона РПЛ. Среди них нет борьбы за чемпионство
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Бывший полузащитник сборной России, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков рассказал, что считает главными интригами второй части сезона РПЛ.

«Главная интрига всё-таки не в борьбе за чемпионство, а между тремя-четырьмя командами внизу: кто вылетит напрямую, а кто будет играть переходные матчи.

Ещё вижу интригу в гонке бомбардиров: продолжит ли Писарский-Сычевой забивать, как в первой части сезона в новом клубе. Не повторится ли история Гамида Агаларова?

Ещё интересна история с Чаловым: он в один год стрельнул, а потом три или четыре года мы его не видели. Вопрос: сможет ли держать планку? Также вопрос по Промесу: сможет ли держать планку? Ведь предсезонку проводил самостоятельно.

Можно назвать интригой переход Дзюбы: как он себя проявит. Но я не думаю, что это большая интрига. Здесь больше медийная составляющая.

Если исходить от спортивной составляющей, то тут главные интриги — это борьба внизу таблицы и как себя проявят бомбардиры, смогут ли выступать стабильно», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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