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«Химки» разгромно уступили «Астане»

«Химки» разгромно уступили «Астане»
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Сегодня, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между «Химками» и «Астаной». Команды играли на тренировочном стадионе в Турции. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу казахстанского клуба. Команда Спартака Гогниева пропустила все мячи в период с 55-й по 90-ю минуту.

В предыдущем матче красно-чёрные сыграли вничью с казахстанским «Кайсаром» со счётом 2:2. Подмосковный коллектив вышел вперёд на 28-й минуте благодаря точному удару Александра Долгова, однако ещё до перерыва «Кайсар» смог сравнять счёт. Спустя четыре минуты после начала второй половины встречи химчане снова повели после гола Исмаила Дибирова. В концовке казахстанский клуб сумел вырвать ничью.

После 17 туров РПЛ подмосковный коллектив занимает в турнирной таблице предпоследнее, 15-е место, имея в активе 12 очков. От «Локомотива» и «Факела», которые располагаются в зоне стыковых матчей, «Химки» отстают на одно очко.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 февраля 2023, пятница. 16:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
0 : 3
Астана
Астана, Казахстан
0:1 – 55'   0:2 – 75'   0:3 – 90'
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