«ПСЖ» поздравил Майкла Джордана с днём рождения
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Французский футбольный клуб «ПСЖ» поздравил легендарного баскетболиста Майкла Джордана с днём рождения. Знаменитому игроку 17 февраля исполнилось 60 лет.
«Желаем Его Воздушеству Майклу Джордану счастливого 60-го дня рождения!» — гласит поздравление, опубликованное пресс-службой парижан.
Отметим, что техническим спонсором «ПСЖ» является американская компания Nike. Игровые и тренировочные комплекты парижан выпускаются под брендом Jordan, принадлежащим Майклу Джордану.
Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА, многократный участник матчей всех звёзд. В составе сборной США баскетболист дважды стал обладателем золотых медалей Олимпийских игр в 1984 и 1992 годах.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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