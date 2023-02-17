«ПСЖ» поздравил Майкла Джордана с днём рождения

Французский футбольный клуб «ПСЖ» поздравил легендарного баскетболиста Майкла Джордана с днём рождения. Знаменитому игроку 17 февраля исполнилось 60 лет.

«Желаем Его Воздушеству Майклу Джордану счастливого 60-го дня рождения!» — гласит поздравление, опубликованное пресс-службой парижан.

Отметим, что техническим спонсором «ПСЖ» является американская компания Nike. Игровые и тренировочные комплекты парижан выпускаются под брендом Jordan, принадлежащим Майклу Джордану.

Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА, многократный участник матчей всех звёзд. В составе сборной США баскетболист дважды стал обладателем золотых медалей Олимпийских игр в 1984 и 1992 годах.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: