Радимов — о Семаке в «Зените»: авторитет высокий, ни одного конфликта с такими игроками

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов похвалил Сергея Семака за работу в первой команде петербуржцев.
«Многие правы, да: хороший состав, база. За командой стоят люди, любящие футбол и во всём помогающие. Однако такого результата нужно добиться, это раз. Второе — с теми игроками, которые есть в распоряжении Семака, нужно создать правильную атмосферу. Управлять ими сложно. Не было ни одного скандала, а ведь у него в распоряжении есть олимпийские чемпионы, игрок, поигравший в «Барселоне», был Дзюба. Почему нет конфликтов? Думаю, авторитет Семака настолько высок, что он поставил себя выше всего этого. Это его заслуга.
Больше всех забили и меньше всех пропустили. Окей, можно сказать, что у вас лучшие футболисты, но этих игроков нужно организовать. У команд есть возможности покупать футболистов. На примере Азмуна. Нельзя было купить Азмуна за € 12 млн или за € 9 млн, за сколько его купили? Но ведь ЦСКА покупает Гайча, «Спартак» — Педро Рошу, однако они у вас не играют. Может, вы на себя обратите внимание? Возможно, вы покупаете не тех или вы их неправильно встраиваете?» — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале СБГ ШОУ.
- 17 февраля 2023
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:14
-
19:11
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:37
-
18:28
-
18:26
-
18:17
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:48
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:32
-
17:26
-
17:22