Радимов — о Семаке в «Зените»: авторитет высокий, ни одного конфликта с такими игроками

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов похвалил Сергея Семака за работу в первой команде петербуржцев.

«Многие правы, да: хороший состав, база. За командой стоят люди, любящие футбол и во всём помогающие. Однако такого результата нужно добиться, это раз. Второе — с теми игроками, которые есть в распоряжении Семака, нужно создать правильную атмосферу. Управлять ими сложно. Не было ни одного скандала, а ведь у него в распоряжении есть олимпийские чемпионы, игрок, поигравший в «Барселоне», был Дзюба. Почему нет конфликтов? Думаю, авторитет Семака настолько высок, что он поставил себя выше всего этого. Это его заслуга.



Больше всех забили и меньше всех пропустили. Окей, можно сказать, что у вас лучшие футболисты, но этих игроков нужно организовать. У команд есть возможности покупать футболистов. На примере Азмуна. Нельзя было купить Азмуна за € 12 млн или за € 9 млн, за сколько его купили? Но ведь ЦСКА покупает Гайча, «Спартак» — Педро Рошу, однако они у вас не играют. Может, вы на себя обратите внимание? Возможно, вы покупаете не тех или вы их неправильно встраиваете?» — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале СБГ ШОУ.