Корнеев — о сборной России Хиддинка: была проделана феноменальная работа с ментальностью

Бывший российский футболист Игорь Корнеев, работавший помощником Гуса Хиддинка в сборной России, рассказал о работе в национальной команде.

«Гус Хиддинк сам вышел на меня через одного сербского агента. На меня также вышли Дик Адвокат вместе с Сарсанией. Было две опции. Но Гус был очень быстрым и конкретным, и это его характеризует: когда Гус что-то хочет и понимает, что это для него будет работать, он сразу делает конкретные быстрые шаги.

Если коротко, была проделана не только работа скаутов, но и работа в плане ментальности. Я помню первые матчи: когда игроки сборной играли с Нидерландами, они смотрели «из-под земли», вверх, как будто выходят сражаться с какими-то гладиаторами и уже перед игрой понимают, что проиграют. И эта трансформация, когда мы возвращаемся в 2008 год — это было наоборот. Была проделана феноменальная работа», — сказал Корнеев в интервью Геннадию Орлову.