Василий Березуцкий: какая логика РПЛ на данный момент? Команды борются ни за что

Бывший тренер ЦСКА и «Краснодара» Василий Березуцкий высказался о ситуации в российском футболе.
«Спасение любого российского футбола на данный момент — шалаш. Шалаш, который не двигается никуда, скорее всего, как самолёт с неработающими двигателями завис и готовится к посадке куда-то. У нас отсутствует конкуренция, уровень чемпионата, он и так на протяжении какого-то времени падает. У нас уезжают конкурентные игроки, которые получали большие деньги. Скорее всего, со временем будет хуже. У нас не будет конкурентной среды, и её нет, потому что команды не выступают в еврокубках, они никуда не попадают, они борются ни за что.
Какая логика чемпионата России на данный момент? Когда у тебя нет какой-то цели, прогресса, то это неинтересно. Непонятно, куда ты двигаешься, непонятно, что ты делаешь», — сказал Березуцкий в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 17 февраля 2023
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