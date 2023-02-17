Защитник «Торпедо» Шляков: немного давят результаты матчей

Защитник «Торпедо» Евгений Шляков рассказал, как команда под руководством Андрея Талалаева выступает на сборах.

«Нагрузки немного снизились, сейчас идёт обычный тренировочный процесс. Немного давят результаты матчей. С одной стороны, понятно, что на сборах это не так уж важно, с другой — победы добавляют уверенности в себе и положительные эмоции. Матч с «Крыльями Советов» поделился на отрезки. В первые 15 минут мы перехватывали мяч, старались быстро вывести его из зоны отбора, при этом допуская много нелепых ошибок.

Потом перехватили инициативу, держали мяч, проводили атаки… Наверное, свою роль играет то, что мы хотим отработанное на тренировке очень быстро воплотить на поле, а иногда надо делать это чуть спокойнее, немного придержать мяч, отдать на фланг. А мы хотим его как можно скорее по вертикали доставить к штрафной соперника, отсюда много ошибок», — цитирует Шлякова пресс-служба клуба.