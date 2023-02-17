«Галатасарай» не делал «Динамо» предложения по Захаряну. Клуб общается с агентом игрока

Турецкий «Галатасарай» не делал официального предложения московскому «Динамо» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна. Об этом в своём «твиттере» сообщает авторитетный журналист Якуп Чинар.

По информации инсайдера, «Галатасарай» связывался только с представителями Захаряна. Турецкий клуб проявляет заинтересованность в приобретении российского полузащитника, однако официального предложения о покупке до сих пор не поступало.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сам Захарян отказался от перехода в «Галатасарай». В турецких СМИ появлялась информация, что «Галатасарай» предложил «Динамо» € 13 млн с учётом бонусов за переход 19-летнего полузащитника. Возможным трансфером Захаряна в турецкую команду занимается агент, ведший дела Самуэля Это'О, Самира Насри и Марио Гомеса.