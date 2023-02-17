Защитник «Торпедо»: временами лучше немного отпустить ситуацию с турнирным положением

Защитник «Торпедо» Евгений Шляков рассказал о настрое команды на весеннюю часть чемпионата. Сейчас команда занимает последнее место в турнире.

«Груз ответственности есть, это видно невооружённым взглядом. Но ничего страшного нет, всё в наших головах и ногах. Если каждый футболист с должной ответственностью подойдет к продолжению сезона, я просто уверен, что результат будет.

На самом деле, не стоит смотреть на результаты на сборах, не стоит придавать им слишком большого значения. Настрой на весеннюю часть чемпионата отличается даже от настроя на осеннюю, не говоря уже о матчах во время предсезонной подготовки. Настрой у нас будет запредельный.

У нас хороший коллектив, который имеет общую цель — остаться в РПЛ. Иногда мне кажется, что мы даже чересчур много думаем об этом, временами лучше немного отпустить мысли и ситуацию. От этого иногда слишком буквально воспринимаем все требования, но есть моменты, когда стоит включать своё футбольное «чутьишко». Иногда нужно и импровизировать, чтобы добиваться результата», — цитирует Шлякова пресс-служба клуба.