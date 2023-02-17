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Гончаренко — об Урунове: «Урал» менялся для побед, но Остон играл так, как понимал

Гончаренко — об Урунове: «Урал» менялся для побед, но Остон играл так, как понимал
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил, почему полузащитник команды Остон Урунов покинул её спустя несколько месяцев после подписания контракта.

«Чтобы выигрывать в «Урале», мы должны были создавать что-то простое. С Остоном это получалось в меньшей степени: он пробовал играть так, как в его понимании мы должны играть. Когда ему объясняешь: «Послушай, Остон, у нас мало очков, твоя статистика 0+0, ты не отдаёшь и не забиваешь, ты находишься далеко от ворот и не вписываешься в эту команду».

Я ему объяснял, что, возможно, когда мы наберём больше очков, ты будешь получать больше минут, но сейчас мне нужно, чтобы ты делал вот так, туда возвращался и делал определённые вещи на каком-то участке поля. Я смотрю: раз, два, три — игрок не понимает. Мы изменили других, но Остон не понимал. На тот момент не видел в нём необходимости», — сказал Гончаренко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В России Урунов также играл за «Уфу» и «Спартак». Сейчас узбекский футболист находится без команды, но тренируется в составе «Навбахора».

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