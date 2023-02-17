Галтье: вы издеваетесь? Думаете, мне нравилось смотреть на игру «ПСЖ» с «Баварией»?

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье резко отреагировал на вопрос журналистов о поражении от мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1), объяснив свои решения по составу кадровыми проблемами парижан.

«Вы издеваетесь надо мной? Я не был удовлетворён. Против «Баварии» я выбрал тот состав, который мог. Или вы думаете, что я планировал выход 16-летнего Уоррена Заира-Эмери в стартовом составе? Если вы думаете, что мне понравилось то, как моя команда играла против «Баварии», то вы не уважаете меня. «ПСЖ» должен атаковать. И неважно, привлекательный это должен быть футбол или невзрачный, главное, чтобы он приносил победу.

Чтобы сделать выбор, этот выбор нужно иметь. Я принимаю критику, но вы должны иметь возможность выбирать. Когда вы теряете игроков перед и по ходу матча, ваш выбор уменьшается. Выбор зависит от вложенных в команду средств. Не могу сказать, что недоволен инвестициями, но на данный момент в клубе очень маленькая конкуренция», — приводит слова Галтье RMC Sport.

Ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» состоится 8 марта в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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