«Соображаете, что говорите?» Радимов раскритиковал Салихову за слова про Аленичева

Российский тренер Владислав Радимов остался недоволен фразами про «сальные волосы», которые Зарема Салихова произнесла в адрес бывшего игрока и наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева.
«Если взять условного Аленичева, помните, как в одном из интервью Салихова, сидя и накрашивая ногти, сказала, что у него сальные волосы. Подожди, это ведь часть твоей истории. Ну, окей, это человек, который хоть и не с твоей командой, но выиграл кубок (вероятно, речь идёт про Лигу чемпионов с «Порту». — Прим. «Чемпионата»), играл в сборной страны.
Сколько у него матчей за «Спартак», он, условно, пятикратный чемпион (Аленичев становился чемпионом России в составе «Спартака» четыре раза. — Прим. «Чемпионата») в составе красно-белых, и ты про него говоришь, что у него сальные волосы? Вы соображаете, что говорите?» — задаётся вопросом Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале СБГ ШОУ.
- 17 февраля 2023
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