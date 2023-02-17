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«Соображаете, что говорите?» Радимов раскритиковал Салихову за слова про Аленичева

«Соображаете, что говорите?» Радимов раскритиковал Салихову за слова про Аленичева
Аудио-версия:
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Российский тренер Владислав Радимов остался недоволен фразами про «сальные волосы», которые Зарема Салихова произнесла в адрес бывшего игрока и наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева.

«Если взять условного Аленичева, помните, как в одном из интервью Салихова, сидя и накрашивая ногти, сказала, что у него сальные волосы. Подожди, это ведь часть твоей истории. Ну, окей, это человек, который хоть и не с твоей командой, но выиграл кубок (вероятно, речь идёт про Лигу чемпионов с «Порту». — Прим. «Чемпионата»), играл в сборной страны.

Сколько у него матчей за «Спартак», он, условно, пятикратный чемпион (Аленичев становился чемпионом России в составе «Спартака» четыре раза. — Прим. «Чемпионата») в составе красно-белых, и ты про него говоришь, что у него сальные волосы? Вы соображаете, что говорите?» — задаётся вопросом Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале СБГ ШОУ.

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