Мостовой: пока не верится, что в будущем сборную России вернут на международную арену

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России с национальной командой Ирана. По данным СМИ, эта игра должна состояться в марте.

«В разных видах спорта Россию исключили по-разному. В футболе нас до 2024 года точно не будет. Как мне кажется, в ближайшее время никаких новостей не будет. Да и обстановка не улучшается, а ухудшается. Пока не верится, что в будущем сборную России вернут на международную арену», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что 15 февраля министр спорта России Олег Матыцин провёл встречу в Тегеране с иранским коллегой Сейедом Хамидом Саджади Хазаве.