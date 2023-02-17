Алексей Блинов: переход Дзюбы и Смольникова приближает «Локомотив» к вылету из РПЛ

Игрок клуба знатоков в «Что? Где? Когда?» и болельщик санкт-петербургского «Зенита» Алексей Блинов прокомментировал переход российских игроков Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в московский «Локомотив».

«Я жалею «Локомотив». Болею за «Зенит», но мне жалко смотреть на то, что происходит с «Локомотивом» в последние годы. Мне кажется, это очередной «гвоздик», который всё сильнее приближает клуб к выбыванию из РПЛ. Что такое контракт на полгода? Какая мотивация у футболиста, который приходит играть на полгода?» — сказал Блинов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

«Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. КОманда набрала 13 очков в 17 матчах.