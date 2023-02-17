Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить французский «ПСЖ». Об этом сообщает издание Footmercato.
По информации источника, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уже пообщался с Моуринью касательно возможности перехода португальского специалиста на работу в парижскую команду. Отмечается, что на желание Моуринью присоединиться к «ПСЖ» могут повлиять хорошие отношения с функционером, а также тот факт, что в тренерском штабе парижан работает бывший помощник португальца.
Контактов между «ПСЖ» и «Ромой» по Моуринью ещё не было, однако переход португальца в парижский клуб возможен ввиду хороших взаимоотношений между владельцами команд. Контракт тренера с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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