Агент Малкома и Клаудиньо: ничего не знаю об одобрении паспортов РФ для моих клиентов

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявил, что не располагает информацией об одобрении паспортов РФ для бразильцев.

«Ничего не знаю об одобрении российских паспортов для моих клиентов», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что игрокам сине-бело-голубых одобрили получение российских паспортов. Оба спортсмена получат российские паспорта весной. Южноамериканцы сами инициировали процедуру получения гражданства.

При этом по нынешним правилам ФИФА Малком и Клаудиньо не могут выступать за сборную России. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в РПЛ.