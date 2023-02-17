Ролан Гусев: ни одному футболисту не нравятся сборы

Главный тренер молодёжной команды московского ЦСКА Ролан Гусев рассказал об отношении футболистов к тренировочным сборам.

«Любому футболисту никогда не нравились сборы. Потому что это тяжело, всё болит после отпуска, мозоли, мышцы, спина… Но ребята всё прекрасно понимают, всё правильно воспринимают. Мы им объясняем, для чего это нужно, и они слышат и, самое главное, работают с желанием, с хорошей самоотдачей. Пока что и погодные условия, и хорошие спарринги позволяют выполнять всё, что мы планировали. Всё идёт по плану», — сказал Гусев в интервью YouTube-каналу ПФК ЦСКА.

10 марта молодёжная команда ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Москвичи находятся на третьей строчке турнирной таблицы молодёжной лиги.