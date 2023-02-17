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Василий Березуцкий: переход в Азию — как минимум три шага назад. Путь в никуда

Василий Березуцкий: переход в Азию — как минимум три шага назад. Путь в никуда
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Бывший российский футболист Василий Березуцкий высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию.

«Я не выступаю за переход России в Азию, я за переход обратно в Европу. Переход в Азию — как минимум три шага назад. Мы могли бы поднять интерес к азиатской лиге, если бы были сборной Испании или Германии. Сборная России перешла в Азию, окей, что от этого изменилось? Я так понимаю, что, даже если мы пробьёмся на чемпионат мира, не факт, что там сыграем. Переход в Азию — шаг в никуда, изменение всего направления. Я бы согласился на то, что нужно ждать и двигаться обратно в Европу. Европейский футбол самый интересный и зрелищный», — сказал Березуцкий в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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