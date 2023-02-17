Защитник «Зенита» Родригао сравнил атмосферу на трибунах в Санкт-Петербурге и Иране

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал поражение сине-бело-голубых в товарищеском матче с иранским «Сепаханом» (0:2) и оценил атмосферу на трибунах.
«Почему сегодня не удалось добиться победы? Мы знали, что будет тяжело, знали, как важна и для нас, и для хозяев эта игра, несмотря на то что матч был товарищеским. Тем не менее я считаю, что эта встреча стала хорошей подготовкой. Уже через неделю нас ждёт официальный матч, и я думаю, что мы подходим к нему в хорошей форме.
Атмосфера прекрасная, но я и раньше бывал в подобных условиях — у нас дома на «Газпром Арене» наши болельщики поддерживают нас просто невероятно. В Бразилии, где я играл, люди тоже очень любят футбол, любят болеть за свою команду. По накалу, по страстям, по эмоциям я бы сравнил эту атмосферу с тем, как за нас болеют дома в Петербурге», — приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».
- 17 февраля 2023
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