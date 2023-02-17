Две голевые передачи Роналду принесли «Аль-Насру» победу над «Аль-Таавуном»

Сегодня, 17 февраля, состоялся матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Таавуном». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу «Аль-Насра».

Нападающий Криштиану Роналду отдал голевые передачи на 17-й и на 78-й минутах, таким образом, он открыл счёт результативным пасам за саудовский клуб. «Аль-Наср» набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая двух преследователей по дополнительным показателям.

Напомним, первый раз за новый клуб Роналду поразил ворота соперника на 21-й минуте матча с «Аль-Вахдой». Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Второй гол португалец забил на 40-й минуте. На этот раз результативную передачу на свой счёт записал Сами Аль-Наджи. После перерыва португалец отличился ещё дважды.