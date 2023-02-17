Бускетс летом может стать одноклубником Роналду. Испанец пока не принял решение

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.

По информации источника, «Аль-Наср» связался с опорником для подписания его в качестве свободного агента летом 2023 года. В ближайшее время испанец определится с тем, останется он в каталонском клубе или попробует себя в другой стране. Самому игроку могут предложить зарплату в € 18 млн за сезон после вычета налогов. Подписать Бускетса также хочет «Интер Майами».



В нынешнем сезоне Бускетс отдал одну результативную передачу в 27 матчах во всех турнирах.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.