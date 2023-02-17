«Он имеет на это право». Галтье — о пристрастиях Неймара к фастфуду и покеру

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал поведение звёздного бразильского нападающего команды Неймара, который был замечен в употреблении фаст-фуда и в игре в покер после поражения парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
«Я не собираюсь связывать заявление Килиана с фотографией Неймара в «Макдональдсе». Я поговорил с Неем и сказал ему, что думаю об этой фотографии. Он имеет право играть в покер», — приводит слова Галтье RMC Sport.
31-летний Неймар сыграл за «ПСЖ» 28 матчей в текущем сезоне, отметившись в них 17 забитыми мячами и 16 результативными передачами. В СМИ всё чаще появляется информация о том, что бразилец может покинуть стан французского гранда в летнее трансферное окно.
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
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