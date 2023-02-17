Владислав Радимов отреагировал на слова Александра Мостового про игровой опыт и тренерство

Российский тренер Владислав Радимов отреагировал на слова бывшего футболиста Александра Мостового про тренерскую команду.
«Мостовой говорит, что ему не нужно учиться на тренера и он сможет работать в любой команде из-за игрового опыта? Теоретически Саня может так думать, потому что он играл на хорошем уровне, это логично. С другой стороны, это две разные профессии.
То, что ты играл 20 лет и то, что ты получаешь во время обучения на тренера — совершенно разные знания. Игрок — один, а у тренера таких 20, к каждому нужен подход. Нужно понимать, как выстраивать тренировочный процесс, там и психология, общение с другими специалистами. В этом плане категорически не согласен с Мостовым», — сказал Радимов в видео, опубликованном на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
- 17 февраля 2023
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