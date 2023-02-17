Виктор Гончаренко вспомнил самый тяжёлый период во время работы в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает 2018 год самым тяжёлым на посту наставника московской команды из-за решения завершить карьеру, принятое сразу несколькими футболистами одновременно.

«Наверное, самым тяжёлым моментом в ЦСКА был год, когда несколько старожилов команды решили вдруг закончить карьеры. Я втайне надеялся, что Василия смогу уговорить остаться. Помню хорошо, когда мы полетели на первый сбор в Австрию, у нас было 11 полевых игроков. Это был тяжёлый период, была неопределённость, что делать дальше. После той команды резкий скачок, падение, нужно было каким-то образом усилить состав. Ожидания и требования болельщиков, руководства сохранились.



Как отреагировали оставшиеся звёзды? Они понимали неизбежность этой ситуации, но, думаю, для Игоря Акинфеева был тяжёлый период. Если Марио Фернандес относился к этому с пониманием, то, мне кажется, для Игоря был наибольший вызов. Он понимал, что любой матч может сыграть «на ноль», любой — выиграть, а здесь ушли центральные защитники, с которыми он столько лет играл и спорил, но они всегда перед ним были щитом», — сказал Гончаренко в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По окончании сезона-2017/2018 ЦСКА покинули Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич (завершили карьеру), Александр Головин («Монако»), Понтус Вернблум (ПАОК) и Бибрас Натхо («Олимпиакос»).