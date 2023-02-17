Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Захарян хочет получать в «Галатасарае» € 2–2,5 млн за сезон. «Динамо» требует € 15 млн

Захарян хочет получать в «Галатасарае» € 2–2,5 млн за сезон. «Динамо» требует € 15 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян хочет получать € 2–2,5 млн за сезон в случае перехода в турецкий «Галатасарай». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Якуп Чинар.

По информации источника, «Динамо» требует у «Галатасарая» выплаты отступных, прописанных в контракте Захаряна. Их сумма составляет € 15 млн. Отмечается, что переход Захаряна в европейский клуб невозможен из-за политической ситуации, связанной с отношениями России и Украины, поэтому «Галатасарай» может стать идеальным вариантом для российского полузащитника.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» не отправлял в «Динамо» официальное предложение по переходу Захаряна, общаясь исключительно с представителем футболиста. По информации «Чемпионата», сам Захарян отказался от перехода.

Новость по теме
«Галатасарай» не делал «Динамо» предложения по Захаряну. Клуб общается с агентом игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023