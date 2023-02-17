Захарян хочет получать в «Галатасарае» € 2–2,5 млн за сезон. «Динамо» требует € 15 млн

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян хочет получать € 2–2,5 млн за сезон в случае перехода в турецкий «Галатасарай». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Якуп Чинар.
По информации источника, «Динамо» требует у «Галатасарая» выплаты отступных, прописанных в контракте Захаряна. Их сумма составляет € 15 млн. Отмечается, что переход Захаряна в европейский клуб невозможен из-за политической ситуации, связанной с отношениями России и Украины, поэтому «Галатасарай» может стать идеальным вариантом для российского полузащитника.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» не отправлял в «Динамо» официальное предложение по переходу Захаряна, общаясь исключительно с представителем футболиста. По информации «Чемпионата», сам Захарян отказался от перехода.
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