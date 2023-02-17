Дугалич: в «Тосно» никогда не чувствовалось, что Погребняк такой великий и знаменитый

Бывший защитник «Тосно» Раде Дугалич рассказал про общение внутри ленинградского клуба. Сейчас «Тосно» не существует.
«Быстров и Погребняк — легенды российского футбола. Больше общался с Погребняком, мы до сих пор на связи. Он отличный парень, только хорошие слова могу в его адрес сказать. Никогда не чувствовалось, что Паша такой великий и знаменитый, мы все с большим удовольствием общались друг с другом. Погребняк всегда мог и пошутить, и что-то подсказать на тренировке.
Со многими до сих пор на связи: с Артуром Нигматуллиным, Антоном Заболотным, Вагизом Галиулиным, Андреем Буйволовым, Георгием Мелкадзе. Не стоит забывать о балканцах, а также о главном тренере Дмитрии Парфёнове. Часто с ребятами вспоминаем те хорошие времена», — цитирует Дугалича Metaratings.
- 17 февраля 2023
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